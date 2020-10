Grupo EDP e Galp dão ganhos de 1% ao PSI-20

A bolsa nacional abriu em alta esta quinta-feira, 29 de outubro, depois de três sessões consecutivas de quedas, que levaram o principal índice nacional para o valor mais baixo em mais de cinco meses. Nesta altura, o PSI-20 valoriza 1% para 3.927,72 pontos.





Na Europa, a tendência é igualmente positiva com os principais índices a corrigirem parte da forte descida dos últimos dias e a subirem mais de 0,5%.





A contribuir para os ganhos estão também alguns resultados de empresas, superiores ao esperado, numa altura em que a pandemia e as novas medidas de restrição continuam no centro das preocupações do mercado.





Por cá, a energia é o setor que mais impulsiona o PSI-20, com destaque para a EDP Renováveis, que valoriza 2,59% para 15,86 euros, depois de ter revelado esta manhã que fechou os primeiros nove meses deste ano com lucros de 319 milhões de euros, o que representa uma quebra de 7% face os 342 milhões obtidos no mesmo período do ano passado.





Até setembro, o EBITDA caiu 12% para 1.074 milhões de euros enquanto as receitas desceram 8% para 1.259 milhões, com o impacto da queda da capacidade e do recurso eólico, assim como dos efeitos cambiais, a não ser compensado pelos preços de venda mais elevados.



Ainda na energia, a EDP, que também apresenta as suas contas esta quinta-feira, avança 0,91% para 4,205 euros, e a Galp sobe 2,22% para 7,014 euros, depois das fortes quedas das últimas sessões.



A contribuir para a subida do PSI-20 estão também a Jerónimo Martins, a Sonae e a Nos.



A dona do Pingo Doce ganha 1,57% para 14,26 euros, depois de ter revelado ontem que os seus lucros desceram 18% até setembro para 219 milhões de euros. A Sonae soma 0,8% para 50,45 cêntimos e a Nos valoriza 0,88% para 2,966 euros.



O BCP, que também divulga as suas contas ao mercado depois do fecho da sessão, desliza 0,43% para 7 cêntimos.