Grupo EDP e Galp levam PSI-20 a abertura no vermelho

O PSI-20 abriu a cair 0,36%, para os 5.200,57 pontos, com 10 cotadas no vermelho, três inalteradas e cinco a valorizar.A pressionar o índice está, sobretudo, o Grupo EDP com a EDPR a cair 1,59%, para 20,98 euros, depois da Société Générale ter cortado o preço-alvo e a recomendação para as ações, e a EDP a recuar 0,50%, cotando nos 4,745 euros.Entre as cotadas com maior peso, também a Galp abriu no vermelho, cedendo 0,29%, para os 8,852 euros, enquanto o BCP desliza 0,08%, para os 13,22 cêntimos.Nota ainda para as quedas dos CTT (-0,58%), REN (-0,42%), Navigator (-0,34%) e Sonae (-0,31%).A Pharol, por seu turno, lidera os ganhos com uma subida de 1,51%, para os 10,78 cêntimos, seguida da Nos, que sobe 0,33%, para 3,06 euros, e Jerónimo Martins, que ganha 0,30%, até aos 16,83 euros.A Altri, cuja subsidiária Greenvolt anunciou antes da abertura o preço do IPO , ganha 0,09%, para 5,345 euros.