Grupo EDP e Galp sustentam ganho de 1% da bolsa nacional

a Tencent, dona da aplicação WeChat, a brilhar,

aproximando-se dos máximos históricos atingidos há umas semanas, ao disparar mais de 4%.

Isto depois de várias notícias terem dado conta que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, estaria a negociar de forma privada com várias empresas norte-americanas para a compra da dona da aplicação WeChat.

O índice PSI-20 abriu a primeira sessão desta semana a valorizar 1,22% para os 4.393,51 pontos, acompanhando o cenário registado nas restantes praças europeias, num dia em que os investidores se deixam levar pelo entusiasmo na sessão asiática.Com 14 empresas a negociar em alta, três em queda e uma estável, o destaque vai para o grupo EDP, que vê as suas duas cotadas a ganhar cerca de 2%. No caso da EDP, as ações valorizam 1,82% para os 4,361 euros e quanto à EDP Renováveis, o título vai ganhando 2,15% para os 14,28 euros.A subir está também a petrolífera Galp Energia, com um ganho de 1,12% para os 9,062 euros, numa altura em que os preços do petróleo vão dando sinais positivos. Durante a madrugada, o preço da matéria-prima manteve-se inalterado depois de duas tempestades tropicais terem abalado mais de metade da produção na costa norte-americana do Golfo.Para lá do setor da energia, o BCP consuma uma subida de 0,69% para os 10,28 cêntimos por ação e a Jerónimo Martins avança 0,33% para os 13,855 euros. A cair está a Nos (-0,17%) e também os CTT (-0,35%).Fora do PSI-20, a CMVM anunciou hoje que iria manter as ações da Orey Antunes suspensas, uma vez que a empresa continua sem apresentar os resultados referentes ao ano passado, tendo já ultrapassado o prazo legal para o fazer.Na Ásia, o índice de Hong Kong protagonizou o melhor desempenho do dia, com