Grupo EDP e Jerónimo atiram Lisboa para mínimos de meados de novembro

A bolsa de Lisboa encerrou no vermelho a sessão inaugural da semana, num dia em que as congéneres europeias se dividem entre ganhos e perdas. O PSI recuou 0,36%, para os 6.252,96 pontos, mínimo desde meados de novembro, com cinco cotadas em alta e as restantes 11 em queda.A pressionar o índice nacional esteve, principalmente, o grupo EDP, que renovou mínimos de três meses. A casa-mãe perdeu 1,85%, para os 3,987 euros, enquanto o braço para as energias renováveis cedeu 0,87%, fechando nos 14,85 euros. Hoje a EDP Renováveis anunciou a aquisição de uma empresa australiana.Ainda do lado das quedas, a Nos caiu 1,58%, para os 3,24 euros, ao passo que a Jerónimo Martins, um dos pesos pesados, perdeu 1,24%, terminando o dia a cotar nos 20,78 euros.Nota ainda para o BCP, que desvalorizou 0,56%, para os 0,2653 euros, na véspera da apresentação dos resultados anuais do Bank Millennium, instituição polaca que o banco liderado por Miguel Maya controla.A impedir um pior desempenho da bolsa portuguesa destacou-se a Galp, que avançou 1,42%, para os 14,64 euros. A petrolífera apresentou hoje, antes da abertura do mercado, o "trading update", no qual indicou que a margem de refinação caiu , ficando abaixo do esperado pelo mercado.Do lado das subidas, nota ainda para a Sonae, que ganhou 0,28%, para 0,9015 euros, num dia em que indicou que se concluir com sucesso a compra da finlandesa Musti não deverá fazer novas aquisições de grande dimensão no curto prazo.A Mota-Engil valorizou 0,2%, para os 5,09 euros, renovando máximos desde outubro de 2014.