Grupo EDP e retalho limitam estragos mas não evitam dia vermelho em Lisboa

AlphaValue. A petrolífera caiu 3,41%, para os 8,316 euros.



Também as papeleiras Altri e Navigator sofreram quedas assinaláveis, com a primeira a perder 2,10%, para 5,125 euros, e a segunda a recuar 1,63%, cotando nos 3,026 euros.



A pesar também pela negativa estiveram o BCP, com uma descida de 1,18%, para os 12,52 cêntimos, e os CTT, que perderam 0,55%, fechando nos 4,48 euros.



Já outros pesos pesados ajudaram a limitar o cenário vermelho do dia. Aqui destaca-se o grupo EDP, com a casa-mãe a avançar 2,28%, para 4,755 euros, e a EDP Renováveis a subir 0,65%, até aos 21,84 euros.



Outra ajuda preciosa veio do retalho, com a Sonae a valorizar 0,62%, para 0,892 euros, e a Jerónimo Martins a avançar para novos máximos nos 18,05 euros, uma subida de 0,56%.



A outra cotada a fechar no verde foi a Corticeira Amorim, que ganhou 1,39%, para 11,66 euros.

