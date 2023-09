Grupo EDP, Jerónimo Martins e BCP animam praça lisboeta

A bolsa nacional fechou em alta, sustentada sobretudo pelo bom desempenho da maioria das cotadas da energia, da Jerónimo Martins e do BCP.

No resto da Europa, a tendência foi também de subida, com excepção da praça de Amesterdão. Os setores das viagens, media e artigos para o lar, bem como o do petróleo & gás, sustentaram a tendência, ao passo o imobiliário e as telecomunicações travaram maiores subidas.

Por cá, o PSI encerrou a ganhar 1,08%, tendo a melhor performance do Velho Continente, a negociar nos 6.130,01 pontos, com 12 cotadas no verde, três no vermelho e uma inalterada.

A energia foi o setor que mais gás deu ao índice de referência nacional, com destaque para o grupo EDP. A elétrica nacional fechou a somar 0,79% para 4,185 euros, apesar de ontem o Norges Bank – fundo soberano da Noruega – ter anunciado uma redução na posição que detém na EDP, para menos de 5%. Já a a sua subsidiária para as energias renováveis avançou 0,15% para 16,85 euros.

Também a Galp brilhou, com uma subida de 2,21% para 13,67 euros, num dia em que os preços do petróleo estão a negociar em alta.

Ainda no mesmo setor, a Greenvolt destoou e registou um decréscimo de 0,49% para 6,04 euros, ao passo que a REN avançou 0,20% para 2,51 euros.

Entre outros destaques do dia, pela positiva, esteve também a Jerónimo Martins. A dona do Pingo Doce encerrou a ganhar 1,86% para 21,92 euros.

Também o BCP teve um bom desempenho, fechando a sessão com um pulo de 1,20% para 24,41 cêntimos. Isto depois de na quarta-feira ter afundado mais de 7% e de ontem ter voltado a recuar.

Além da Greenvolt, houve mais três cotadas do lado negativo, a Nos e a Corticeira Amorim, que cederam 0,51% e 0,59%, respetivamente.

Nas papeleiras, a Semapa ficou inalterada, nos 13,12 euros, a Navigator somou 0,67% para 3,296 euros e a Altri subiu 0,04% para 4,512 euros.