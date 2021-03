Grupo EDP leva PSI-20 a cair pela primeira vez em seis sessões

A bolsa nacional está a negociar em queda esta sexta-feira, 12 de março, depois de cinco sessões consecutivas de ganhos, com o PSI-20 a deslizar 0,58% para 4.845,13 pontos.





A praça portuguesa acompanha desta forma a tendência negativa das principais praças europeias, que estão hoje a recuar dos máximos de mais de uma no alcançados na última sessão, à boleia das garantias do BCE.





Ontem, a presidente do banco central, Christine Lagarde, prometeu aumentar "significativamente" as compras de ativos no âmbito do Programa de Emergência Pandémica, com o objetivo de travar a subida dos juros que se tem verificado nas últimas semanas.





Por cá, as cotadas do grupo EDP são as que mais penalizam o PSI-20. A EDP desce 1,24% para 4,842 euros enquanto a EDP Renováveis desvaloriza 1,65% para 17,90 euros.





A contribuir para as perdas do índice nacional estão também o BCP, a cair 0,61% para 11,49 cêntimos, e a Nos, que recua 1,20% para 2,970 euros.