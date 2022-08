Grupo EDP não impede fecho no vermelho em Lisboa

O PSI deslizou 0,11%, para os 6.244,32 pontos, num dia em que as praças europeias se dividem entre perdas e ganhos, com Paris e Madrid no vermelho. Apenas cinco das 15 cotadas do índice nacional fecharam positivas, enquanto as restantes 10 terminaram a sessão em queda.As ações da Greenvolt foram as mais penalizadas, caindo 2,29%, para os 10,22 euros. A Semapa perdeu 1,65%, enquanto a REN fecha o pódio das quedas ao ceder 0,9%.A pesar no desempenho do índice estiveram ainda o BCP, com uma descida de 0,41%, a Jerónimo Martins, que recuou 0,18%, e a Galp deslizou 0,04%. A dona do Pingo Doce sofreu um corte de preço-alvo por parte da AlphaValue , enquanto a petrolífera viu a mesma casa de investimento elevar o "target" para as suas ações.Pela positiva, os CTT avançaram 1,38%, enquanto a família EDP impediu maiores quedas do índice: a EDP Renováveis subiu 0,42% e a casa-mãe valorizou 0,35%, apesar de a AlphaValue ter cortado o seu preço-alvo.Ainda em alta fecharam a Altri e Nos, com ganhos de 0,27% e de 0,11%, respetivamente.