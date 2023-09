Grupo EDP pressiona Lisboa com "braço verde" em mínimos de 35 meses

Num dia em que as principais praças europeias registam perdas, Lisboa não escapou à maré vermelha. O PSI caiu 0,79%, para os 6.119,62 pontos, com apenas duas cotadas a evitarem quedas.O setor energético foi o que mais pressionou o índice nacional, com o grupo EDP a liderar as perdas. A EDP Renováveis tombou 3,7%, para 15,49 euros, o valor de fecho mais baixo desde 28 de outubro de 2020. A casa-mãe recuou 2,38%, fechando a valer 4,064 euros.Ainda nas energéticas, a Greenvolt perdeu 1,9%, para os 5,685 euros.Outros pesos pesados, como a Jerónimo Martins e a Galp também penalizaram o PSI. A dona do Pingo Doce cedeu 0,84%, para os 21,34 euros, enquanto a petrolífera desvalorizou 0,39%, fechando nos 13,955 euros.A impedir um pior desempenho do índice esteve o BCP. O banco liderado por Miguel Maya avançou 1,52%, até aos 0,2667 euros, máximo de fecho desde 23 de julho de 2019, isto no dia em que o BCP realizou uma emissão de dívida de 500 milhões de euros.A Navigator foi a única outra cotada a fechar no verde, com uma valorização de 0,18%, para os 3,348 euros.