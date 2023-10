Grupo EDP segura bolsa de Lisboa no verde e contraria Europa

A EDP Renováveis ganha 1,62% para 14,11 euros e a casa mãe sobe 0,97% para 3,66 euros por ação. Ainda no setor da energia, a REN valoriza 0,63% para 2,39 euros.



Entre os pesos pesados, além do grupo EDP, a Galp avança 0,52% para 13,64 euros e a Jerónimo Martins ganha 0,39% para os 20,84 euros. Ontem, o banco polaco mBank recomendou "comprar" os títulos da dona do Pingo Doce e da Biedronka, mas prevê agora um menor potencial de valorização nos próximos 12 meses. Também ontem, a casa de investimento Jefferies previu que as ações ganhem menos do que o anteriormente antecipado. Potencial de valorização é de 11,66% face à última cotação de fecho.



Do lado das quedas, Mota-Engil lidera ao cair 0,92% para 3,24 euros, seguida pelo BCP que desliza 0,77% para 0,26 euros e pela Greenvolt que cai 0,58% para 5,16 euros. Na terça-feira, a JB Capital Markets subiu o preço-alvo do banco liderado por Miguel Maya para 50 cêntimos. Potencial de subida é de 92%.

A bolsa de Lisboa está a negociar em terreno positivo esta manhã de outubro, em contraciclo com as restantes praças europeias que acordaram no vermelho.O PSI valoriza 0,21% para 5,911.31 pontos depois de ontem ter vivido o seu pior dia desde março, com um pleno de quedas. Das 16 cotadas, sete estão em alta e nove em queda.O grupo EDP recupera esta manhã depois do tombo de terça-feira no fecho da sessão.