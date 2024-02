Grupo EDP segura bolsa de Lisboa no verde mas BCP pressiona

as cotadas terem fixado mínimos de fecho desde outubro do ano passado, num dia em que as "utilities" perderam terreno nos mercados europeus.



Ainda no setor energético, a REN soma 0,68% para 2,23 euros e a Greenvolt sobe 0,06% para 8,10 euros.



Nas papeleiras, destaque para a Altri que avança 1,11% para 4,55 euros, enquanto a Navigator valoriza 0,26% para 3,78 euros e a Semapa cai 0,29% para 13,90 euros.



No retalho, a Ibersol regista subida de 0,90% para 6,70 euros, enquando a Sonae cresce 0,28% para 89,80 cêntimos. Já a Jerónimo Martins cede 0,36% para 22,44 euros.



A liderar as perdas está o BCP que desvaloriza 0,46% para 25,85 cêntimos. Também a Galp desliza 0,24% para 3,72 euros, apesar de ontem à noite ter anunciado que uniu forças à norte-americana Powin para um projeto-piloto de baterias na central solar de Alcoutim, que abrirá caminho para a instalação de sistemas armazenamento em futuros projetos fotovoltaicos da empresa portuguesa.

A praça portuguesa começou a sessão desta quarta-feira em tereno positivo, à semelhança das congéneres europeias que se encontram a negociar a esta hora, num dia em que são conhecidos vários indicadores da Zona Euro, incluindo a produção industrial do motor da economia europeia, a Alemanha.O PSI avança 0,24% para 6.251,50 pontos. Entre as 16 cotadas do índice, 10 estão a subir, cinco em queda e uma inalterada — os CTT.A dar energia à bolsa de Lisboa está o grupo EDP, com a casa mãe a ganhar 1,73% para 4,004 euros e a EDP Renováveis a crescer 1,35% para 14,61 euros. Uma recuperação depois de ontem ambas