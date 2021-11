Grupo EDP sem energia leva bolsa a cair quase 1%

A bolsa portuguesa abriu a desvalorizar pela segunda sessão consecutiva, arrastada pelas descidas expressivas do Grupo EDP, depois da empresa de energias renováveis ter divulgado uma quebra dos resultados nos primeiros nove meses do ano.

O índice PSI-20 segue a desvalorizar 0,93%, em contraciclo com as valorizações tímidas registadas pelas principais praças europeias, num dia em que os investidores estão a aguardar a decisão da Reserva Federal dos Estados Unidos em relação à sua política de estímulos. Das 19 cotadas do índice, 12 estão a desvalorizar, seis seguem inalteradas e a Nos é a única que se mantém em terreno positivo.

Leia Também BNP Paribas corta recomendação da Jerónimo após ações superarem os 20 euros

A EDP Renováveis é quem mais está a pesar. A companhia, que já chegou a perder 3,03% para 23,68 euros nos primeiros minutos de negociação, desce 2, 05% para 23,92 euros, depois de ter reportado uma quebra dos resultados nos primeiros nove meses do ano. Já a casa-mãe segue a ceder 2,37% para 4,87 euros.

A companhia de renováveis registou uma queda homóloga de 54% no lucro líquido referente aos primeiros nove meses deste ano, com este indicador a fixar-se nos 148 milhões de euros face aos 319 milhões de euros anunciados no mesmo período do ano anterior, segundo comunicado enviado à CMVM antes da abertura da sessão.

Ainda no setor da energia, a Galp perde 1,07% para 8,87 euros, penalizada pelas descidas registadas pelos preços do petróleo.

Já a Jerónimo Martins, que tem estado a tocar máximos nas últimas sessões, segue a corrigir. A empresa está a recuar 1,67% para 19,53 euros.

A contribuir para as descidas está ainda o BCP. O banco desliza 0,51% para 0,1560 euros.



(Notícia atualizada às 08:21)