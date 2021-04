Grupo EDP sustenta subida modesta do PSI-20

A bolsa nacional abriu em alta, com o índice PSI-20 a avançar 0,07% para os 4.931,43 pontos. A contribuir para o desempenho positivo do índice estão 11 cotadas no verde, que se impõem contra três no vermelho e quatro inalteradas.Esta é a quinta sessão consecutiva do PSI-20 no verde, o que o deverá deixar contrariar a tendência de quebra com que fechou o último mês e a semana passada, apesar de ter consigo aguentar-se no verde no conjunto do trimestre que terminou esta quarta-feira.O grupo EDP segue a sustentar os ganhos da bolsa nacional, com a elétrica-mãe a somar 0,39% para os 4,89 euros e a subsidiária de energias limpas, a EDP Renováveis, a subir 0,49% para os 18,31 euros.No topo dos ganhos impõe-se a Ramada, que ascende 5,11% para os 5,76 euros, depois de seis sessões sem subir ao verde.Do lado das perdas, os pesos pesados Jerónimo Martins e Nos são aqueles que mais travam o índice. A retalhista desce 0,21% para os 14,32 euros e a empresa de telecomunicações cai 0,19% para os 3,10 euros.(Notícia atualizada às 08:24)