Guerra comercial arrasta S&P 500 para a maior queda semanal desde 2016

Os índices de todo o mundo estiveram generalizadamente em baixa esta semana, à conta das tensões comerciais entre os EUA em duas grandes frentes: a China e a União Europeia. E apesar de a Administração Trump ter isentado temporariamente a UE das tarifas aduaneiras sobre o aço e alumínio, decidiu impor novas medidas proteccionistas no que diz respeito à China, desencadeando assim retaliações por parte de Pequim.

Este clima de tensão abalou os mercados accionistas, com Wall Street a ser especialmente afectada.

O índice Standard & Poor’s 500 perdeu 2,10% para se estabelecer nos 2.588,26 pontos. No cômputo das últimas cinco sessões derrapou 5,9%, naquela que foi a maior queda semanal desde Janeiro de 2016.

Também o Dow Jones encerrou no vermelho, a descer 1,77% para 23.533,20 pontos, o nível mais baixo desde 22 de Novembro passado. No saldo semanal cedeu 5,7%, naquela que foi a queda mais acentuada também desde Janeiro de 2016.

Já o Nasdaq Composite afundou 2,43%, para 6.992,67 pontos, tendo na semana caído também a pique com um mergulho de 6,5% - desde 2015 que não descia tanto numa só sessão.

As tecnologias continuaram a penalizar, com os dissabores do Facebook [depois da informação sobre a utilização indevida dos dados de 50 milhões de utilizadores da rede social] ainda a pressionarem bastante o sector.

Hoje, o CEO da Tesla e Space X, Elon Musk, que se juntou ao movimento #DeleteFacebook, apagou as páginas destas duas empresas naquela rede social, que disse não saber existirem. Musk foi avisado no Twitter e disse que as iria eliminar de imediato.

As cotações da rede social co-fundada por Mark Zuckerberg fecharam a desvalorizar 3,34% para 159,39 dólares.

Também os semicondutores pesaram no Nasdaq, depois de o desanimador relatório trimestral da Micron Technology ter intensificado os receios de queda dos preços da NAND (tecnologia associada aos cartões de memória).

Já o sector que mais penalizou hoje o S&P 500 foi o financeiro. Das 11 categorias representadas neste índice, foi a que mais perdeu. Isto devido à queda dos juros das obrigações do Tesouro dos Estados Unidos.

No Dow Jones, apenas duas cotadas fecharam em território positivo: a Boeing e a Nike.

Destaque também para uma estreante no Nasdaq, a Dropbox. As cotações deste novo título do índice tecnológico dispararam 44% mas os desaires do sector acabaram por pesar e fecharam inalteradas, nos 28,48 dólares. Na negociação fora do horário regular (after-market) seguem agora a descer 0,11% para 28,45 dólares.