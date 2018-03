Os mercados em números

PSI-20 desceu 1,05% para 5.373,16 pontos

Stoxx 600 perdeu 1,55% para 369,15 pontos

S&P 500 cai 1,18% para 2.679,91 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal desceu 0,5 pontos base para 1,754%

Euro cede 0,32% para 1,2299 dólares

Petróleo recua 0,72% para 68,97 dólares por barril em Londres

Bolsas europeias caem mais de 1% com receios de guerra comercial

As bolsas europeias caíram todas mais de 1%. Um cenário idêntico ao que está a ser vivido nos EUA. Os receios dos investidores em torno de uma guerra comercial estão a elevar as quedas entre as bolsas, num dia em que se aguarda que Donald Trump anuncie a tarifas contra as importações da China. A União Europeia já anunciou que vai esperar por este anúncio para discutir a questão e se pronunciar sobre o tema.



Apesar de os EUA terem suspendido a aplicação de tarifas a vários países, nomeadamente aos membros da União Europeia, ainda hoje deverão ser reveladas as tarifas que serão impostas à China. E esta suspensão não garante que as negociações com a União Europeia cheguem a bom porto. Além de que as relações comerciais com a China terão um peso significativo na economia.





Na bolsa nacional, o cenário foi idêntico, com o PSI-20 a recuar mais de 1%, numa sessão em que BCP, EDP, Galp e CTT desceram mais de 1%.

Juros caem na Europa

As taxas de juro caíram na generalidade dos países europeus, numa altura em que a marcar a negociação esteve essencialmente as perspectivas de subidas de juros por parte da Fed e a guerra comercial. A taxa de juro implícita na dívida a 10 anos de Portugal desceu 0,5 pontos base para 1,754%. Já a taxa da Alemanha caiu 6,3 pontos para 0,529%.

Euribor mantêm-se a 3, 9 e 12 meses e sobem a 6 meses

As Euribor voltaram a registar um movimento misto nos diferentes prazos. A Euribor a três meses, que está em valores negativos desde 21 de Abril de 2015, voltou a fixar-se em -0,329%, contra o actual mínimo de sempre, de -0,332%. Já a taxa a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação e que entrou em terreno negativo pela primeira vez a 6 de Novembro de 2015, subiu hoje para -0,271%, mais 0,001 pontos e contra o actual mínimo de sempre, de -0,279%, registado pela primeira vez a 31 de Janeiro.





A nove meses, a Euribor voltou a ser fixada em -0,221%, contra o actual mínimo de sempre, de -0,224%, registado pela primeira vez a 27 de Outubro do ano passado. No prazo de 12 meses, a taxa Euribor, que desceu para valores abaixo de zero pela primeira vez a 5 de Fevereiro de 2015, manteve-se hoje em -0,191%, contra o actual mínimo de sempre, de -0,194%, verificado pela primeira vez a 18 de Dezembro passado.

Dólar ganha com aversão ao risco

A nota verde está a ganhar terreno face às principais congéneres, sustentada pela aversão ao risco que se está a verificar por parte dos investidores, que preferem assim fugir dos mercados accionistas e apostar em activos como as obrigações e a divisa norte-americana.





Uma das moedas pressionadas face à nota verde é o euro, que segue a perder 0,32% para 1,2299 dólares.

Petróleo regressa às quedas com receios de guerra comercial

Os preços do "ouro negro" não escaparam ao movimento de vendas dos mercados accionistas e seguem também a negociar em baixa nos principais mercados internacionais. A pesar estão os receios de uma guerra comercial Washington-Pequim, esperando-se que Trump anuncie ainda hoje novas tarifas alfandegárias sobre a importação de mais de 100 produtos chineses, num valor a rondar os 50 mil milhões de dólares.





Nos EUA, o West Texas Intermediate segue a ceder 1,15% para 64,42 dólares por barril e em Londres o Brent do Mar do Norte, que serve de referência às importações portuguesas, está a recuar 0,72% para 68,97 dólares.

Cotações do aço afundam com "pausa" nas medidas proteccionistas

O aço segue a perder terreno nos EUA, penalizado pelo facto de as tarifas à importação de aço e de alumínio que vão ser impostas pelos Estados Unidos isentarem países aliados – o que faz com que as fábricas norte-americanas não se vejam tão beneficiadas com estas medidas como esperavam. Já se sabia que o México e o Canadá estavam de fora destas medidas proteccionistas (no âmbito do NAFTA), mas hoje o representante norte-americano para o Comércio, Robert Lighthizer, veio dizer que os Estados Unidos decretaram também "uma pausa" na imposição destas tarifas à Europa, Austrália, Coreia do Sul, Argentina e Brasil.





Recorde-se que estas medidas assinadas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, visam a imposição de tarifas de 25% sobre a importação de aço e de 10% sobre o alumínio que entra no país e entram em vigor amanhã, 23 de Março.



A queda das cotações do aço está a penalizar as cotadas do sector nos EUA, com a U.S. Steel Corp, AK Steel Holding Corp e Cleveland Cliffs a liderarem as perdas junto dos produtores norte-americanos deste metal.