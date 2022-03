Conversações Rússia-Ucrânia içam Wall Street. Há 19 anos que a Apple não subia tantos dias seguidos

Os principais índices de Wall Street terminaram no verde, com os bons sinais vindos das conversações entre a Rússia e a Ucrânia – esperando-se uma redução da ação militar de Moscovo – a darem otimismo aos investidores.



Este cenário influenciou mais o sentimento dos intervenientes de mercado do que o facto de os juros da dívida soberana dos EUA a dois anos estarem a superar as yields das obrigações a dez anos (sinal de que pode estar para vir uma recessão).

O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,97% para 35.294,19 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite avançou 1,84% para 14.619,64 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 encerrou a pular 1,23% para 4.631,60 pontos.

Esta foi a quarta sessão consecutiva de ganhos para o S&P 500 – que fechou acima do patamar dos 4.600 pontos pela primeira vez desde meados de janeiro.

Dos 11 setores representados no S&P 500, apenas o da energia caiu, pressionado pela descida dos preços do petróleo nos últimos dois dias.

A Apple destacou-se entre os ganhos, fechando a somar 1,91% para 178,96 dólares. Foi a 11.ª sessão seguida de valorização da fabricante de iPhones, naquela que é a mais longa série de subidas desde 2003.