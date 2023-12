IA anima Wall Street e dá ganhos de mais de 1% ao Nasdaq

As bolsas norte-americanas terminaram com ganhos, num dia em que o entusiasmo quanto à inteligência artificial (IA) voltou a dominar o mercado.O S&P 500, referência para a região, valorizou 0,8% para 4.585,59 pontos, o tecnológico Nasdaq Composite avançou 1,37% para 14.340,00 pontos e o industrial Dow Jones - que tem uma menor presença de empresas tecnológicas - subiu 0,17% para 36.117,38 pontos.Entre as principais movimentações, a Alphabet somou 5,31%, um dia depois de a Google ter apresentado o Gemini , "o maior e mais capaz modelo de inteligência artificial" que alguma vez criou. Também a Advanced Micro Devices (AMD) valorizou 9,89%, após ter garantido que o seu novo "chip accelerator", desenhado para acelerar a IA, será mais rápido do que os produtos rivais.O entusiasmo acabou por contaminar outras tecnológicas, que ontem foram precisamente as que penalizaram os índices. A Apple e a Amazon subiram mais de 1%, enquanto a Meta e a Nvidia valorizaram mais de 2% e a Microsoft somou 0,58%.Yung-Yu Ma, da BMO Wealth Management, afirma que a IA tem o potencial de impulsionar acentuadamente os ganhos de produtividade em 2024 e além disso. "Resiliência, adaptabilidade e inovação têm sido marcas da economia em 2023 e vemos esses factores a continuar ao longo de 2024 também", defendeu, em declarações à Bloomberg.Numa semana recheada de dados do mercado laboral norte-americano, os investidores aguardam agora para perceber quantos empregos foram criados e como se situou a taxa de desemprego em novembro. O indicador, que é divulgado na sexta-feira, permitirá perceber a robustez do mercado laboral, um dado que a Reserva Federal (Fed) tem em conta no momento de decidir o curso da política monetária.O banco central reúne-se na próxima semana, a 12 e 13 de dezembro, não sendo esperadas mexidas nos juros."O relatório de emprego de amanhã é realmente significativo, particularmente a componente dos salários", afirmou Craig Erlam, da Oanda, à Bloomberg.