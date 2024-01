IA volta a alimentar Wall Street: S&P 500 em máximos históricos

37.863,8

a economia abranda mas sem entrar em recessão. E apesar de esta perspetiva já estar maioritariamente incorporada pelo mercado, o banco acredita que os ganhos podem ir mais longe, segundo a nota de "research" a que a Bloomberg teve acesso.

O entusiasmo em torno da inteligência artificial voltou a dominar o mercado. As bolsas norte-americanas encerraram esta sexta-feira com ganhos de mais de 1%, impulsionadas pelo bom desempenho das gigantes tecnológicas e outras empresas do setor.O S&P 500 subiu 1,23% para 4.839,8 pontos, fechando em máximos históricos. Já o industrial Dow Jones somou 1,05% parapontos e o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,7% parapontos. No acumulado da semana, o S&P ganhou 1,14% e o Nasdaq 2,26%. Já o industrial Dow registou uma subida menos expressiva (0,72%).As ações beneficiaram do otimismo de que a inteligência artificial vai continuar a impulsionar o mercado, tendo esta perspetiva ofuscado as preocupações quanto ao "timing" de uma descida dos juros por parte da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos. Para o apetite pelo risco contribuiu também a confiança dos consumidores norte-americanos, que em janeiro se situou no Entre as principais movimentações, a Nvidia, que em 2023 valorizou mais de 238%, voltou esta sexta-feira a renovar máximos históricos ao fechar nosdólares (o que implica uma subida de 4,17% face ao fecho de ontem). As fabricantes de semicondutores Advanced Micro Devices e Intel também encerraram no verde, com ganhos de 7,11% paradólares e 3,02% paradólares, respetivamente."Há muito melhores notícias do que más subjacentes nos dados económicos neste início de 2024. Estamos a ver um caminho plausível para a continuação de uma descida gradual da inflação, o fim das subidas da Fed e uma nova aceleração do crescimento económico na segunda metade de 2024", afirmou à Bloomberg Art Hogan, analista na gestora de ativos B Riley.A combinação de um crescimento económico acima do esperado com uma queda da inflação dá margem à Fed para começar a descer os juros. Tendo isto em conta, o UBS acredita que é mais provável o cenário de uma "aterragem suave" - ou seja, em que