Ibersol e BCP seguram bolsa de Lisboa no verde. Navigator pressiona após contas de 2023

as congéneres europeias que já estão a negociar, num dia em que os investidores aguardam pela divulgação das atas da última reunião da Reserva Federal (Fed) norte-americana.. Das 16 cotadas, oito estavam em alta, sete em queda e uma inalterada — a Greenvolt.

A liderar as perdas está a Navigator, com o mercado a reagir à divulgação de resultados na terça-feira. A papeleira perde 2,61% para 3,73 pontos. Ontem, a produtora de pasta e papel revelou que obteve em 2023 resultados líquidos de 275 milhões de euros, uma queda de 30% face aos 392 milhões apurados em 2022, ano em que mais do que duplicou os lucros.Também no vermelho, a Mota-Engil cede 0,55% para 5,42 euros e a Jerónimo Martins está na linha de água a valer 21,98 euros por ação.No setor energético, a EDP Renováveis perde 0,54% para 13,735 euros, a casa mãe desvaloriza 0,19% para 3,747 euros e a REN desliza 0,22% para 2,24 euros. Ontem, a Redes Energéticas Nacionais, através da REN Finance, financiou-se em 300 milhões de euros em dívida verde a oito anos A segurar o índica no verde está a Ibersol que avançava na abertura 3,63% para 6,86 euros, seguida por dois pesos pesados: o BCP a somar 1,29% para 27,54 cêntimos e a Galp a avançar 0,60% para 14,31 euros por ação.