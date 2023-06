Ibersol e elétricas impulsionam Lisboa para o verde

empresa, que explora cadeias de "fast food" como a Pizza Hut ou KFC, vai pagar um dividendo bruto de 0,70 euros a 20 de junho. As ações da Ibersol começam a negociar sem direito a dividendo (ex-dividendo) a partir de 16 de junho. As elétricas também animam o PSI, com a Greenvolt a ganhar 1,10% para 6,42 euros, a REN a valorizar 0,98% para 2,57 euros, a EDP a avançar 0,97% para 4,69 euros e a EDP Renováveis a subir 0,69% para 19,63 euros.



Ainda no verde estão dois pesos pesados — a Jerónimo Martins valoriza 0,91% para 24,38 euros e o BCP avança 0,38% para 0,2119 euros.



Do lado das quedas, a Galp destaca-se a cair 0,51% para 10,635 euros. Também no vermelho estão a Mota-Engil que cede 0,24% para 2,10 euros e os CTT que perdem 0,15% para 3,335 euros.



A bolsa portuguesa arrancou a sessão no verde, tal como as restantes principais praças europeias, com o PSI a avançar 0,48%, para os 5.995,20 pontos, com 10 cotadas em terreno positivo, três em queda e três — Semapa, Navigator e Corticeira Amorim — inalteradas.A liderar os ganhos está a Ibersol, que ganha 1,66% para 7,36 euros. A