Ibersol e grupo EDP dão força à Bolsa de Lisboa. PSI-20 avança 0,41%

A Bolsa de Lisboa conseguiu furar, na manhã desta quinta-feira, a tendência negativa que paira nos mercados de capitais mundiais, provocada pela incerteza junto à fronteira da Ucrânia e pela confirmação do aumento das taxas de juro no próximo mês, pela Reserva Federal norte-americana.O PSI-20 estava a valorizar 0,41% nos primeiros minutos da negociação, com os investidores a preferirem olhar para o desempenho individual das cotadas portuguesas em vez do cenário macroeconómico. Das 19 empresas do principal índice, dez subiam, seis desciam e três mantinham-se inalteradas face aos valores da sessão anterior.A liderar os ganhos está a Ibersol e o grupo EDP. Depois de ter confirmado ontem o interesse da Burger King em adquirir os restaurantes da marca que pertencem à cotada portuguesa, a Ibersol viu o seu interesse em bolsa disparar. Depois de ontem ter valorizado 10,89%, esta manhã a empresa continua em sentido ascendente e subia 4,36%.Também as empresas do grupo EDP estão a viver um bom momento, com a Renováveis a avançar 2,79% e a casa-mãe a subir 1,36%. Os investidores estão otimistas em relação ao braço sustentável do grupo liderado por Miguel Stilwell de Andrade, depois da EDP Renováveis ter ontem reportado um lucro de 655 milhões de euros em 2021, e tendo as casas de análise visto os resultados como positivos para as ações da cotada. Por outro lado, a EDP mostra hoje as suas contas em relação ao ano passado.Por outro lado, a Galp Energia é a empresa que mais caía no arranque da sessão desta quinta-feira, a desvalorizar 0,73%, seguida da Jerónimo Martins e da Sonae, a descerem as duas 0,30%.Notícia atualizada