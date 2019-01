IBM dispara 7% e ajuda Wall Street a recuperar da segunda maior queda do ano

Os fortes resultados trimestrais de empresas como a IBM, United Technologies e Procter & Gamble estão a animar as bolsas norte-americanas esta quarta-feira, 23 de janeiro, depois de terem registado ontem a segunda maior queda de 2019.

O índice industrial Dow Jones sobe 0,87% para 24.616,81 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq avança 0,56% para 7.059,15 pontos. Já o S&P500 valoriza 0,53% para 2.647,17 pontos.

As ações da IBM estão a disparar 7,14% para 131,27 dólares, depois de a empresa ter antecipado lucros superiores ao esperado para 2019. Além disso, no conjunto de 2018, os lucros fixaram-se em 13,81 dólares por ação, acima da estimativa de 13,78 dólares.

Também a United Technologies ganha 5,37% para 117,15 dólares, a beneficiar da subida inesperada dos lucros no quarto trimestre. A empresa revelou que o seu resultado líquido subiu para 1,95 dólares por ação quando os analistas esperavam uma queda de 6% para 1,51 dólares por ação. As receitas cresceram 15% para 18 mil milhões de dólares.

No mesmo sentido, as contas acima do esperado da Procter & Gamble estão a levar os títulos a ganhar 6,34% para 96,16 dólares.

Até ao momento, apenas 12% das empresas do S&P500 apresentaram as suas contas do quarto trimestre, sendo que 78,7% superou as estimativas dos analistas, de acordo com os dados da Refinitiv.

As subidas desta quarta-feira acontecem depois de os principais índices norte-americanos terem registado perdas superiores a 1% na sessão de ontem, devido às preocupações com a desaceleração do crescimento global e à incerteza em torno das negociações entre a China e os Estados Unidos para resolver a disputa comercial.

Isto porque, de acordo com o Financial Times, a administração Trump recusou a proposta de Pequim para que dois vice-primeiros-ministros (Wang Shouwen e Liao Min) viajassem, ainda esta semana, para os EUA para conversações preparatórias de um acordo comercial entre os dois países, o que poderá comprometer o tão almejado entendimento entre as duas maiores economias do mundo.