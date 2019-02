Impasse nas negociações comerciais desanima Wall Street

O Dow Jones fechou a ceder 0,28% para 25.985,16 pontos e o Standard & Poor’s 500 deslizou 0,05% para 2.792,38 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,07%, para 7.554,51 pontos.

As novidades sobre as negociações entre a China e os Estados Unidos ditaram hoje uma pressão negativa das bolsas do outro lado do Atlântico. Isto porque o representante comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, afirmou que, para ser fechado um acordo, a China tem que oferecer mais do que promessas de aumentar as compras de bens norte-americanos.

Lighthizer reclamou "mudanças estruturais significativas" nas relações comerciais entre as duas maiores economias do mundo, levando o mercado a interpretar que as conversações que estão a decorrer entre Washington e Pequim podem, afinal, não estar a correr tão bem como se antecipava.

As bolsas acabaram por encerrar a ceder terreno, se bem que ligeiramente, mas o índice Nasdaq conseguiu contrariar a tendência ao fechar com uma subida marginal à conta do bom desempenho das cotadas do setor tecnológico.