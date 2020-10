Impasse sobre estímulos castiga Wall Street

As bolsas do outro lado do Atlântico fecharam negativas no arranque da semana, com o impasse entre democratas e republicanos para um acordo sobre o pacote adicional de estímulos à maior economia mundial a fazer estragos. Após algum otimismo no início da sessão com o crescimento económico chinês, os investidores foram vencidos pelo desânimo com o novo fracasso nas negociações.O Dow Jones cedeu 1,44% para os 28.195,42 pontos, enquanto o S&P 500 recuou 1,63%, fechando nos 3.426,92 pontos. Também o tecnológico Nasdaq foi arrastado pelo pessimismo, perdendo 1,65%, para os 11.478,88 pontos."À medida que a esperança de um acordo sobre os estímulos antes das eleições vai-se desvanecendo, o mercado perde força igualmente", disse Christopher Grisanti, da MAI Capital Management, à Bloomberg. "O mercado estava a contar algum acordo sobre o estímulo e sem ele surge a desilusão", acrescentou.Os índices inverteram para uma quebra acentuada após Nancy Pelosi (democrata), a presidente da Câmara dos Representantes, ter indicado que as partes continuavam afastadas sobre a lei dos estímulos.O líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, assinalou que o partido prefere um pacote de estímulos mais reduzidos para quebrar o impasse, mas a Casa Branca rejeita essa posição. Na semana passada, o presidente norte-americano foi claro, afirmando: "Go big or go home!".