Impresa volta a disparar e já ganha 65% em 2019

A subida nas audiências continua a impulsionar a Impresa na bolsa. Desde o início do ano já valorizam quase 65%, o que representa o melhor desempenho entre as cotadas portuguesas em 2019.

Miguel Baltazar/Negócios

As ações da Impresa fecharam em forte alta pela segunda sessão consecutiva, com a cotada a beneficiar com a subida da SIC nas audiências.

Os títulos encerraram a subir 12,25% para 0,2245 euros. Ao longo da sessão chegaram a ganhar 14% para 0,228 euros, o que corresponde ao nível mais elevado desde 8 de outubro do ano passado. Ontem já tinham disparado 9,89%, pelo que em apenas dois dias avançam perto de 25%.

A Impresa também se destacou pela elevada liquidez, já que foram transacionados mais de 2 milhões de títulos (quase 10 vezes a média diária dos últimos seis meses).

Desde o início do ano as ações acumulam uma subida de 64,59%, o que representa o melhor desempenho anual entre todas as cotadas listadas na bolsa portuguesa.

Esta forte recuperação permite à Impresa recuperar parte da queda sofrida em 2018, ano em que as ações da companhia liderada por Francisco Pedro Balsemão (na foto) afundaram 60%.



A subida acentuada dos títulos acontece numa altura em que a SIC também está a subir nas audiências, tendo em janeiro conquistado o melhor resultado desde 2005.

A Impresa revelou em comunicado, emitido após o fecho da sessão de sexta-feira, que a SIC "conquistou a liderança aos dias úteis do primeiro mês do ano, com 19,2% de 'share', o que já não se verificava desde março de 2005".

De acordo com o mesmo, a SIC foi também a estação líder em Portugal "desde que estreou a nova grelha, em 7 de janeiro de 2019, com um resultado de 18,9% de share até 31 de janeiro, em dados Live + Vosdal".



"É uma etapa importante de uma estratégia integrada", disse o diretor-geral de entretenimento da Impresa, Daniel Oliveira, à Lusa.

No caso das manhãs, a SIC já não alcançava a liderança desde fevereiro de 2008, tendo sido o Programa da Cristina que devolveu ao canal agora de Paço de Arcos (deixou recentemente as instalações de Carnaxide) o primeiro lugar no horário.