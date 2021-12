Inflação nos EUA subiu dentro do esperado. Wall Street aplaudiu sem medo da Fed

O índice industrial Dow Jones encerrou a subir 0,60% para 35.970,99 pontos. No passado dia 8 de novembro, recorde-se, tocou nos 36.565,73 pontos pela primeira vez na sua história.

Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,95% para terminar nos 4.712,02 pontos. No dia 22 de novembro estabeleceu o valor mais alto de sempre, nos 4.743,83 pontos, estando agora de novo muito próximo desse patamar (na sessão de hoje atingiu um máximo de 4.713,57 pontos).

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,73% para se fixar nos 15.630,60 pontos. Na negociação intradiária de 22 de novembro, recorde-se, atingiu um novo máximo histórico nos 16.212,23 pontos.

A inflação norte-americana acelerou para 6,8% em novembro, face a igual mês de 2020, naquela que é a maior subida desde 1982, revelou esta sexta-feira o Departamento de Estatísticas do Emprego.

No entanto, como os dados da inflação foram ao encontro do estimado, as bolsas conseguiram manter o fôlego. Além disso, ontem o presidente norte-americano, Joe Biden, procurou tranquilizar o país, dizendo que as subidas nos preços ao consumidor estão de certa forma a atenuar-se e que os números que seriam divulgados hoje não iriam refletir a recente queda de alguns preços – incluindo dos custos da energia.

Com os dados da inflação a ficarem em linha com o projetado, houve uma diminuição dos receios de que a Fed possa endurecer agressivamente a sua política monetária para combater a subida dos preços.