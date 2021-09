Inflação, subida das yields, teto da dívida e Evergrande dão a Wall Street o pior mês do ano

O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 1,59%, para 33.843,92 pontos e teve a pior performance mensal desde outubro do ano passado.

Já o Standard & Poor’s 500 recuou 1,19%, para 4.307,54 pontos e o acumulado de setembro pintou-se de vermelho. Desde o início da pandemia nos EUA, em março do ano passado, que o S&P 500 não tinha um mês tão mau.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite perdeu 0,44% para se fixar nos 14.448,58 pontos. E este mês fixou a pior performance mensal desde setembro de 2020.

O mês de setembro não costuma ser risonho para as bolsas e este ano não foi exceção. Os investidores tiveram de lidar com inúmeras questões, nomeadamente as perspetivas de inflação elevada, o aumento dos juros das obrigações do Tesouro, o ritmo da retoma económica, o teto da dívida nos EUA e os elevados níveis de dívida corporativa na China – com destaque para os apuros da gigante do imobiliário Evergrande.

Wall Street ainda abriu no verde, mas os índices não conseguiram aguentar os ganhos, tendo os índices sido pressionados sobretudo pelas cotadas do setor financeiro e dos bens de consumo.

O presidente da Fed, Jerome Powell, e a secretária norte-americana do Tesouro, Janet Yellen, estiveram hoje a perante a comissão dos serviços financeiros da Câmara dos Representantes para falarem sobre a resposta à covid-19 no país e os intervenientes de mercado estiveram mais cautelosos enquanto a audição decorreu.

Powell voltou a falar em inflação elevada, mas transitória, acreditando que haverá algum alívio na subida dos preços durante o primeiro semestre de 2021.

Já Yellen advertiu para os perigos de não se aumentar ou suspender o limite ao endividamento, com o país a poder entrar em "shutdown" e em incumprimento no reembolso da dívida a partir de 18 de outubro.

Entretanto, já muito perto do fecho das praças norte-americanas, o Senado deu luz verde à proposta de financiamento provisório do governo até dezembro (que evita a paralisação dos serviços públicos federais), tendo em seguida a Câmara dos Representantes dado também a sua aprovação.