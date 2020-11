Investidores afastam receios sobre economia e covid e dão ganhos a Wall Street

O Dow Jones terminou a sessão desta sexta-feira a somar 1,37% para 29.479,81 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 1,36% para 3.585,16 pontos – naquele que foi um recorde de fecho.

Já o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,02% para se fixar nos 11.829,29 pontos.

Depois das perdas na sessão de quinta-feira, devido a uma atitude mais prudente dos intervenientes de mercado que os fez preferir ativos mais seguros, Wall Street regressou então ao verde para coroar com ganhos mais substanciais a valorização semanal.

A ajudar ao movimento de alta estiveram as subidas da Disney e da Cisco, depois de terem divulgado os seus resultados trimestrais.

A Cisco teve o melhor desempenho do Dow Jones, ao fechar a disparar 7,06% para 41,40 dólares por ação.

Apesar de os investidores continuarem preocupados com as restrições decorrentes do forte aumento de casos de covid-19 e com o impacto económico da pandemia, hoje optaram então por um maior otimismo.