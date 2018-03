Investidores dos EUA preparam-se para 200 dias de amargura

EPA

A mente humana costuma acreditar que o pior é sempre agora. Não é o caso. Apenas neste longo período de ganhos no mercado accionistas dos EUA, ocorreram cinco correcções como a actual. Para as bolsas recuperarem precisa, em média, de sete meses. Por esta lógica, o nervosismo actual não será totalmente eliminado até Agosto.



As perdas podem ser normais, mas não indolores, especialmente porque as acções que mais avançaram no passado recente são as que agora pressionam o mercado. De todo o modo, não é realista esperar que o mercado recupere numa trajectória ascendente em linha reta.



"Isto tudo é muito stressante", afirmou Michael Purves, estratega-chefe da Weeden. "É como fazer musculação depois de dois anos sem aparecer no ginásio. Parte disto é apenas a reacção psicológica e emocional, é muito normal."

Desde 2009, as correcções das bolsas dos EUA duraram, na média, 200 dias e provocaram quedas acumuladas de 14% no S&P 500. Se o movimento pessimista actual terminasse esta semana – o que é bastante improvável, dado que o índice só registou quatro baixas consecutivas superiores a 1,5% – seria o segundo movimento mais curto e o segundo menos acentuado de todos.



A impressão é tão má por causa da placidez das bolsas desde o último tombo. Ultimamente, é normal uma acção subir ou recuar 5%, mas em 2016 e 2017, o S&P 500 passava meses e meses sem um dia com variações supriores a 1%. Não é o que ocorre agora. O S&P 500 caiu 1,7% na terça-feira, revertendo boa parte do salto de 2,7% na véspera.



"Tivemos um ambiente incrível de volatilidade baixa, mas a natureza dos mercados é subir e cair", disse Michael O’Rourke, estratega-chefe na JonesTrading. "Comparando com o comportamento normal dos mercados e com o seu comportamento durante a maior parte da minha carreira, até agora este movimento de queda não é um evento tão importante. Em termos históricos, não passa de um soluço."



Portanto, a ruptura voltou a ser normal — e o normal costuma ser difícil. É o que se vê nas acções de gigantes de tecnologia, grupo que gerou ganhos três vezes superiores aos que o mercado como um todo conseguiu desde 2016.



O índice NYSE FANG+ (que acompanha os papéis de Facebook, Apple, Netflix, Google entre outras) sofreu a sua maior queda até hoje na terça-feira: 5,6%, eliminando 180 mil milhões de dólares em valor de mercado.



"Foi tanto dinheiro na direcção das ações de tecnologia, a identificação emocional dos investidores com essas empresas famosas é muito maior", afirmou Julian Emanuel, estratega-chefe da BTIG, em Nova Iorque. ‘‘As pessoas estão mais agitadas do que durante a queda de Fevereiro porque todos achavam que acabaria tudo bem. As pessoas são naturalmente optimistas, por isso quando surgem as correcções, são inesperadas e causam abalo emocional."

(Texto original: The Lesson From Stock Corrections Past? 200 Days of Pain)