Isabel Ucha: Investidores dispostos “a receber menos nas emissões ESG”

Ainda que as “green bonds” sejam as obrigações sustentáveis mais populares, a pandemia da covid-19 conduziu a uma aceleração da emissão de obrigações sociais. Um fenómeno que Isabel Ucha justifica com o recurso por parte de várias entidades a este tipo de financiamento para lidar com os temas da pandemia. Na sua gama de obrigações ESG, a Euronext disponibiliza obrigações verdes, sociais e azuis, que são ligadas às atividades do mar.

