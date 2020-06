Isabel Ucha: "Nunca teremos muitas empresas elegíveis para grandes índices europeus"

São apenas duas as empresas portuguesas que integram o recém lançado índice ESG Large 80 da Euronext. Apesar da reduzida representatividade neste índice que agrega as maiores capitalizações mais sustentáveis na Europa, a presidente da bolsa portuguesa diz que não se pode ambicionar ter muitas cotadas nacionais representadas nestes índices, devido à sua dimensão.

"As empresas portuguesas em geral não têm muita dimensão. Nunca teremos muitas empresas elegíveis para estes grandes índices a nível europeu", explicou Isabel Ucha, numa conferência virtual com jornalistas, esta sexta-feira. Na mesma conversa, ainda a propósito das novas iniciativas lançadas pela Euronext esta semana no âmbito do investimento sustentável, a presidente da bolsa de Lisboa acrescentou que a Jerónimo Martins e a Galp Energia – as duas cotadas listadas no índice sustentável da Euronext – apenas integram este grupo porque preencheram os critérios de dimensão e diversificação setorial.

Já em relação a outras empresas portuguesas presentes nestes índices europeus que seguem critérios sustentáveis, Isabel Ucha adiantou ainda que, por exemplo, a EDP Renováveis integra o Low Carbon 100. Mas, "em ‘benchmarks’ de grande dimensão temos a limitação da dimensão" reduzida das empresas da bolsa portuguesa.

O Euronext ESG Large 80 foi apresentado esta semana, tendo como objetivo tornar-se uma referência no mercado, sendo por exemplo usado como referência fundos de investimento com critérios sustentáveis. "Temos a expectativa que vai ter uma boa aceitação", adiantou Isabel Ucha.

Roadshow virtuais

Entre as novidades apresentadas pelo grupo Euronext esta semana está um serviço de aconselhamento, o ESG Advisory. O objetivo desta oferta é ajudar as empresas, pontualmente ou de forma mais ampla, a definir a sua estratégia e a comunicá-la aos investidores. Além desta novidade, a gestora de bolsas alterou ainda alguns serviços existentes, de modo a adaptar-se à pandemia.

Enquanto na era pré-covid os "roadshows" com investidores implicavam deslocações por vários países e o contacto presencial com potenciais investidores, agora estas rondas já podem ser feitas à distância. Segundo Isabel Ucha, nos últimos dois meses, na Europa houve dois IPO (oferta pública inicial, na sigla em inglês) com "roadshows" virtuais.

Para a presidente da bolsa, este é um formato que "vai poupar muito tempo" em deslocações e vai poupar o ambiente, uma vez que serão evitadas viagens de avião de um país para outro.

Além dos "roadshows" virtuais, também as assembleias gerais das empresas nos últimos meses tiveram que ser realizadas à distância, devido ao surto da covid-19.