Jackson Hole atira Wall Street para mínimos de um mês

O tom mais duro das declarações de vários membros da Reserva Federal (Fed) norte-americana durante e no rescaldo do simpósio de Jackson Hole, que terminou sábado, penalizou as bolsas nos EUA e também deste lado do Atlântico.Já na passada sexta-feira, dia em que o presidente da Fed tinha discursado advertindo para os riscos de abandonar precocemente uma política monetária restritiva, Wall Street tinha fechado em queda. Agora, os investidores estão a recalibrar as expectativas quanto à dimensão da subida de juros a anunciar por Jerome Powell na reunião de setembro da Fed.Depois de alguns dados positivos, em particular o abrandamento da inflação, gerou-se a expectativa de que a Fed poderia abrandar o ritmo de aumento das taxas diretoras para minimizar o impacto na economia. Depois de Jackson Hole, contudo, a ideia de que a subida em setembro será, no mínimo, de 75 pontos base, volta a ganhar força.O Dow Jones cedeu 0,57%, para os 32.098,99 pontos, enquanto o índice alargado S&P 500 recuou 0,67%, fechando nos 4.030,61 pontos. Mas foram mesmo as tecnológicas a dar o maior tombo, com o Nasdaq Composite a cair 1,02%, terminando o dia nos 12.017,67 pontos. Todos os índices fecharam em mínimos de um mês."Na sexta-feira a Fed tirou a 'taça de ponche' da festa e as ações eram a classe de ativos mais embriagada na festa", disse Jeff Schulze, da ClearBridge Investments, numa entrevista à Bloomberg. "Agora vamos lidar com a ressaca. Acho que os investidores estão a reavaliar os riscos de recessão e a reconhecer que a Fed está a dar prioridade à estabilidade dos preços face à estabilidade económica", acrescentou.Agosto e setembro tendem a ser os piores meses para o S&P 500, o "benchmark" mundial, com o índice a perder, em média, 0,6% em agosto e 0,7% em setembro nos últimos 25 anos."Desde a II Guerra Mundial que o S&P 500 regista o pior desempenho médio em setembro, sendo que além de setembro apenas fevereiro regista também, em média, uma queda", assinala Sam Stovall da CFRA numa nota citada pela Bloomberg. "Contudo, setembro é o único mês em que, em média, o mercado caiu mais vezes do que subiu", acrescenta.Michael J. Wilson, do Morgan Stanley, aponta, numa nota citada pela Bloomberg, que a maior ameaça para as bolsas dos EUA são resultados mais fracos por parte das empresas e não taxas de juro mais altas.