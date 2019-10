JB Capital Markets corta preço-alvo e recomendação da Altri

A JB Capital Markets reduziu o preço-alvo e a recomendação para as ações da Altri numa nota de research divulgada esta segunda-feira, 7 de outubro, citada pela Bloomberg.

O "target" foi reduzido de 10,25 euros para 6,20 euros, um valor que implica, ainda assim, um potencial de valorização de cerca de 11% face ao valor de fecho da última sessão (5,59 euros) de quase 14% face à cotação atual (5,44 euros). A recomendação foi cortada de "comprar" para "neutral".

O Negócios não tem acesso à nota de research do banco de investimento espanhol, pelo que não é possível explicar os motivos que deram origem a esta revisão.

Segundo os dados da Bloomberg, o preço-alvo médio da Altri é de 6,82 euros, sendo que a empresa conta com seis recomendações de "comprar" e duas de "manter". Nos últimos três meses, os analistas que seguem a empresa cortaram o "target" em 16%, com as avaliações a oscilarem entre os 6,19 e os 7,70 euros.

Após esta revisão por parte da JB Capital Markets, os títulos da empresa co-liderada por Paulo Fernandes descem 2,68% para 5,44 euros, o valor mais baixo desde 15 de agosto.

A papeleira desvaloriza 6,21% desde o início do ano, o que compara com a queda de 15,27% da Semapa e 16,11% da Navigator. A evolução contrasta, no entanto, com a subida de 3,43% do principal índice nacional desde o arranque de 2019.