Jerónimo e BCP seguram PSI-20 no verde em dia de quedas na Europa

A bolsa portuguesa encerrou a negociar em alta pela terceira sessão, com o índice português a contrariar as descidas registadas nas principais praças europeias. A sustentar os ganhos esteve sobretudo a valorização da Jerónimo Martins.

O índice PSI-20 avançou 0,25%, para os 5.574,5 pontos, num dia em que 11 ações subiram, cinco caíram e três (CTT, Pharol e Semapa) terminaram inalteradas. Lisboa marcou assim a terceira sessão consecutiva de ganhos, a dois dias do fecho do ano.



A bolsa lisboeta conseguiu contrariar a tendência negativa vivida pelos principais índices europeus esta quarta-feira. O disparo do número de novas infeções de covid-19 está a justificar a apreensão dos investidores mundiais, num momento em que os novos casos superaram pelo segundo dia o milhão.



A suportar os ganhos do PSI-20 esteve a Jerónimo Martins. A retalhista portuguesa valorizou 1,25 para 20,26 euros, com a empresa a voltar a superar a fasquia dos 20 euros a poucos dias do final do ano. Ainda no setor, a concorrente Sonae subiu 0,4% para 1,014 euros.



À imagem do que tem acontecido nos últimos dias, o BCP voltou a dar um impulso positivo. Os títulos do banco avançaram 0,43% para 0,1412 euros.



Do lado dos ganhos esteve ainda a REN. A empresa valorizou 1,78% para 2,58 euros. Um movimento que, a par do ganho registado pela Greenvolt (+1,28%), contrariou a tendência registada pelas restantes empresas do setor da energia na bolsa de Lisboa.



A Galp Energia perdeu 0,84% para 8,538 euros, enquanto a EDP baixou para 4,835 euros e a EDP Renováveis caiu 0,83% para 21,56 euros.



A dois dias do fecho de 2021, o PSI-20 regista um ganho anual de 13,8%, uma valorização que fica bastante aquém da registada pelas principais praças europeias - Stoxx 600 valoriza mais de 22% - , mas que marca o regresso aos ganhos após o desaire de 6% no ano da pandemia.