Jerónimo Martins afunda mais de 12% e leva PSI-20 a mínimos de mais de um mês

A bolsa nacional está a negociar em queda esta quinta-feira, 14 de maio, pela quarta sessão consecutiva, com o PSI-20 a descer 1,91% para 3.998,50 pontos, o valor mais baixo desde 6 de abril. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, 13 estão em queda, quatro em alta e uma inalterada.





Na Europa, a tendência é igualmente negativa, com os principais índices bolsistas a refletirem o pessimismo demonstrado pelo presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos na quarta-feira. Powell deu sinais de que a atual recessão pode demorar mais do que o previsto, pondo em cima da mesa a hipótese de novos estímulos monetários para almofadar o impacto que o novo coronavírus está a ter na economia da região.





Esta perspetiva, juntamente com os receios de uma segunda vaga de contágios, está a penalizar as ações e a levar o índice de referência para a Europa, o Stox600, a descer 0,95% para 330,79 pontos.





Por cá, a Jerónimo Martins é a empresa que mais penaliza com uma descida de 12,29% para 13,775 euros, um mínimo de 16 de março, depois de ter revelado ontem que os seus lucros desceram 43,8% no primeiro trimestre para 35 milhões de euros e que vai cortar o dividendo em 40% devido à pandemia.





No comunicado com a apresentação de resultados, a dona do Pingo Doce revelou ontem que decidiu "rever a proposta de distribuição de dividendos inicialmente apresentada, reduzindo excecionalmente o payout a 30% dos resultados consolidados."

Assim, em vez da proposta de 216,8 milhões de euros anunciada anteriormente, a Jerónimo Martins "decidiu propor na Assembleia Geral, a realizar a 25 de Junho, a distribuição, para já, de dividendos no montante de 130,1 milhões de euros".

A Jerónimo Martins vai assim pagar 20,7 cêntimos por ação, em vez dos 34,5 cêntimos propostos anteriormente, o que traduz uma redução de 40% num total de 86 milhões de euros.

A contribuir para a queda do PSI-20 estão ainda as cotadas do grupo EDP, com a EDP Renováveis a deslizar 1,21% para 11,42 euros e a casa-mãe a perder 0,43% para 3,944 euros; assim como as empresas do setor da pasta e do papel. Neste setor, destaque para a Altri, que recua 5,34% para 4,040 euros e para a Semapa que cai 3,24% para 7,76 euros.

Do lado dos ganhos, nota para o BCP que, depois de ter atingido ontem um novo mínimo histórico, ganha 0,56% para 8,93 cêntimos.