Jerónimo Martins coloca bolsa de Lisboa no vermelho ao cair 5%

no dia em que a banca norte-americana dá início a mais uma época de resultados.O PSI cai 0,12% para 6.581,44 pontos. Das 16 cotadas, 12 estão a subir, duas em queda e duas inalteradas — Ibersol e Altri.

A registar maiores quedas está a Jerónimo Martins que desvaloriza uns expressivos 4,96% para 21,48 euros. Ontem, a dona do Pingo Doce anunciou que fechou 2023 com um aumento das vendas para um valor recorde superior a 30 mil milhões de euros com todas as insígnias a contribuírem para o desempenho.Também no vermelho está a EDP que cede 0,66% para 4,528 euros. Nas restantes energéticas o cenário é diferente: a REN sobe 0,43% para 2,32 euros, a Greenvolt cresce 0,31% para 8,175 euros e a EDP Renováveis valoriza 0,24% para 16,975 euros.Entre as cotadas em terreno positivo, destaque para a Mota-Engil que soma 1,54% para 4,61 euros, a Galp que avança 1,01% para 15,07 euros e o BCP que valoriza 0,82% para 30,82 cêntimos.Nas papeleiras, a Navigator está a subir 1,21% para 3,676 euros, a Semapa está a crescer 0,59% para 13,58 euros e a Altri está ainda inalterada.Destaque ainda para a Nos que soma 0,49% para 3,29 euros. Antes da abertura da bolsa, a empresa informou que se financiou em 300 milhões de euros indexados a objetivos de sustentabilidade. Cerca de 95% da dívida da companhia passa assim a estar indexada a metas ESG.