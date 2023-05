Jerónimo Martins conduz PSI de regresso ao verde

O PSI terminou abril com ganhos de 2,74%, impulsionados pela Jerónimo Martins, BCP e Mota-Engil. Por sua vez, as elétricas travaram as valorizações no índice, em especial a família EDP.

No mês de abril o índice de referência nacional PSI voltou aos ganhos - depois de fevereiro ter sido de quedas ligeiras -, impulsionado principalmente pela Jerónimo Martins, mas também pelo BCP e Mota-Engil. Por outro lado, a travar uma maior valorização estiveram as elétricas.



O PSI terminou o mês de abril a subir 2,74% e a Jerónimo Martins foi a cotada que mais peso teve no índice, apesar de o aumento mensal de

