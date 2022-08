Jerónimo Martins dá sinal verde à bolsa de Lisboa. PSI avança 0,55%

Leia Também Lisboa cai 1,5% e fecha em mínimos de um mês

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão de negociação desta quarta-feira em terreno positivo, com o PSI a somar 0,55% para os 6.053,94 pontos. Das 15 cotadas no principal índice português, nos primeiros minutos, oito avançavam, três caíam e quatro mantinham-se inalteradas face à cotação da sessão anterior.A Jerónimo Martins - a empresa com o maior peso na praça lisboeta - liderava os ganhos, com uma valorização considerável, de 1,85%. A dona do Pingo Doce tem apresentado desempenhos robustos nas últimas semanas, à boleia dos bons resultados que tem conquistado na Polónia, o seu principal mercado.Também o BCP e a Greenvolt brilharam no arranque, a subir 1,31% e 1,24% respetivamente.Pelo setor energético, o grupo EDP está também do lado dos ganhos, com a Renováveis a avançar 0,90% e a casa mãe a somar 0,47%. Por outro lado, a Galp Energia está a vermelho, mas na linha d'água (-0,05%) - numa altura em que o petróleo está prestes a fechar o seu terceiro mês consecutivo de perdas, - e a REN cai 0,19%.A empresa que mais pesa no índice, nesta altura, é a Navigator, com uma queda ligeira de 0,20%.Semapa, Nos, Corticeira Amorim e Mota-Engil mantinham-se inalteradas nos primeiros minutos da negociação.Notícia atualizada