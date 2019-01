Jerónimo Martins dispara 9% e anima PSI-20

Tiago Sousa Dias

O índice PSI-20 encerrou a sessão desta terça-feira, 15 de janeiro, a ganhar 1,05% para 5.002,63 pontos, com 11 cotadas em queda, seis em queda e uma inalterada. O principal índice bolsista nacional, que chegou a tocar no valor mais alto desde 4 de Dezembro, acompanhou os ganhos verificados nas principais praças europeias, com o índice Stoxx600 a avançar para máximos de 13 de Dezembro apoiado sobretudo pela valorização do setor europeu do petróleo.



A justificar o otimismo na Europa no dia em que tudo aponta para que o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia seja chumbado no parlamento britânico esteve a intenção de Pequim de combater o abrandamento económico. As autoridades chinesas admitem cortar impostos para impulsionar a economia chinesa, que se prevê que deverá abrandar em 2019.



Em Lisboa o grande destaque coube ao setor do retalho, em especial à Jerónimo Martins que disparou 8,99% para 11,76 euros, sendo que ao negociar nos 11,78 euros por ação esteve em máximos de 29 de Outubro. A retalhista, que registou assim a maior subida desde janeiro de 2015, reportou ontem que o volume de negócios aumentou 6,5% no ano passado.

Também no verde, a Sonae cresceu 2,26% para 0,8825 euros numa sessão em que transacionou no valor mais elevado desde 15 de dezembro (0,888 euros).

Ainda em alta esteve o setor do papel, com a Altri a liderar os ganhos (+2,54% para 6,45 euros), seguida pela Navigator (+1,69% para 3,96 euros) e pela Semapa (+0,14% para 14,60 euros). Nota positiva também para a Ibersol, que fechou a apreciar 0,94% para 8,58 euros.

Já o setor da energia terminou o dia sem rumo definido. A EDP Renováveis somou 0,44% para 7,965 euros e a REN subiu ténues 0,08% para 2,536 euros, enquanto a EDP recuou 0,26% para 3,07 euros e a Galp Energia cedeu 0,14% para 14,535 euros.

A travar uma subida mais expressiva da praça lisboeta esteve o BCP que desvalorizou 0,91% para 0,2397 euros, num dia em que o banco negociou na cotação mais baixa desde 4 de janeiro. Destaque pela negativa ainda para a Nos que resvalou 0,64% para 5,42 euros.

(Notícia atualizada às 16:50)