Jerónimo Martins e Altri sobem mais de 2% e animam bolsa

Reuters

O PSI-20 sobe 0,22% para 5.406,91 pontos, com 10 cotadas em alta, seis em queda e duas inalteradas. Entre os congéneres europeus a tendência não é definida, com alguns índices a subirem e outros a caírem.

Os investidores estão expectantes em relação a vários factores. Por um lado, houve o anúncio de um encontro entre o líder norte-coreano, Kim Jong-Un, e o presidente dos EUA, Donald Trump. Por outro lado, os EUA avançaram com a imposição de tarifas sobre as importações de alumínio e aço, mas admitiram negociar excepções além do México e do Canadá. A condicionar a negociação está ainda o BCE, que retirou a referência ao aumento do programa de compra de activos. E além de tudo isto, hoje serão conhecidos dados económicos nos EUA, sobre o mercado laboral, que poderão deixar novas pistas sobre inflação e, consequentemente, sobre a evolução dos juros do outro lado do Atlântico.

Na praça lisboeta, destaque para as acções da Altri, que sobem 2,41% para 4,895 euros, depois de ontem ter revelado os resultados de 2017, tendo os lucros aumentado em quase 25%. Ao mesmo tempo, o dividendo deverá aumentar para 30 cêntimos. "Os resultados da Altri foram uma vez mais muito sólidos, com a empresa a atingir um novo recorde de produção e de vendas de pasta. As actuais condições do mercado de pasta de papel permanecem muito favoráveis para o ‘invesment case’ da companhia", salienta o CaixaBI numa nota de análise a que o Negócios teve acesso.

A contribuir para a subida da bolsa está também a Jerónimo Martins, ao subir 2,07% para 15,27 euros, uma tendência que não é acompanhada pela Sonae SGPS, que está a perder 0,17% para 1,148 euros.

Do lado das quedas destaque também o BCP, que recua 0,92% para 0,2898 euros, bem como os CTT, que descem 1,72% para 3,094 euros.

Já o sector da energia contribui para os ganhos, com a Galp Energia a subir 0,71% para 14,82 euros, a EDP ganha 0,45% para 2,926 euros e a EDP Renováveis já tocou num novo máximo histórico (7,45 euros), seguindo a subir 0,95% para 7,44 euros. A REN também segue em alta de 0,88% para 2,516 euros.

Destaque ainda para outras duas cotadas que apresentaram os seus resultados de 2017 ontem já após o fecho do mercado. As acções da F. Ramada sobem 5,47% para 13,50 euros, depois de já terem tocado no valor mais elevado de sempre ao negociarem nos 13,90 euros, depois de ter reportado um aumento de lucros e uma subida do dividendo.

Destaque ainda para as acções da Cofina, dona de publicações como o Negócios e o Correio da Manhã, que estão a subir 1,69% para 0,482 euros, depois de ontem também ter reportado um aumento de 17% dos lucros.

"Apesar do visível esforço de redução dos custos operacionais manteve-se no trimestre a tendência negativa do negócio com a queda significativa das receitas de circulação e de publicidade tanto no segmento dos jornais como das revistas", salienta o CaixaBI.