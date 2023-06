Jerónimo Martins e BCP levam Lisboa aos ganhos

A registar os maiores ganhos está a Jerónimo Martins que sobe 3,01% para 23,26 euros, seguida pelo BCP e Mota-Engil a ganharem ambas 1,31% para 0,2038 e 1,862 euros, respetivamente. Já a Galp sobe 1,2% até aos 10,015 euros.



Entre os pesos pesados, o grupo EDP também vai valorizando ligeiramente. A EDP soma 0,18% para 4,57 euros e a Renováveis avança 0,05% para 18,59 euros.



Nas quedas está a Ibersol, a descer 0,57% até aos 7 euros, após ter apresentado contas do primeiro trimestre na quarta-feira após o fecho e ter passado de prejuízos a lucros de 201 mil euros. A Altri recua 0,39% para 4,11 euros, depois de uma nota de "research" do CaixaBank ter revisto em baixa a recomendação de "neutra" para "underperform", diminuindo igualmente o preço-alvo de 4,87 para 4,4 euros.

A bolsa de Lisboa abriu esta quinta-feira a negociar em terreno positivo, depois de ter encerrado maio com o pior desempenho num mês desde setembro do ano passado, ao registar uma queda mensal de 7,77%.O PSI sobe 0,93% para 5.782,62 pontos, com 13 cotadas no verde, duas no vermelho e uma inalterada, a Semapa.