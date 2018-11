A Europa voltou às perdas e a bolsa nacional não foi excepção. Em Lisboa, a Jerónimo Martins pesa no índice nacional, fazendo-se acompanhar no vermelho de BCP e da EDP Renováveis, que lidera as quebras.

Reuters

fazer alterações à proposta orçamental, depois de Bruxelas ter rejeitado formalmente o esboço apresentado.

Em Lisboa, a retalhista Jerónimo Martins é o "peso pesado" que se destaca no vermelho, a cair 0,56% para os 10,58 euros. O banco BCP também se alinha em terreno negativo e perde 0,37% para os 24 cêntimos.

A liderar as perdas está a EDP Renováveis, que cede 0,66% para os 7,50 euros. A empresa de energias limpas anunciou esta quinta-feira, 22 de Novembro, que garantiu um contrato de 15 anos no mercado de energia eólica na Polónia, que vai permitir à cotada aumentar a capacidade instalada no país.

A travar maiores quebras, no espectro verde estão a Galp e a EDP. A eléctrica liderada por António Mexia soma 0,16% para os 3,07 euros. Já a petrolífera avança 0,17% para os 14,09 euros, em contraste com a matéria-prima. O barril de Brent, negociado em Londres e referência para a Europa, perde 0,52% para os 63,15 dólares, voltando às quedas depois da recuperação da sessão anterior. O sentimento negativo neste mercado regressa depois de ter sido divulgado um aumento nos inventários norte-americanos pela nona semana consecutiva, perfazendo a mais longa série de subidas desde Março de 2017. Simultaneamente, Donald Trump assustou os investidores com um tweet no qual defendeu preços mais baixos para a matéria-prima.



A bolsa nacional abriu no vermelho, com uma queda do PSI-20 de 0,32% para os 4.844,48 pontos. A contribuir para o desempenho do índice estão sete cotadas a desvalorizar, sete a subir e quatro inalteradas. Na Europa o cenário é igualmente negativo, com as principais praças europeias a apresentar a mesma tendência de queda. No Velho continente aguardam-se notícias de Itália, depois de a economia transalpina se ter comprometido a