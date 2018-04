Jerónimo Martins e BCP seguram PSI-20 em dia de ex-dividendo na EDP

O PSI-20 terminou a semana a subir 0,20% para os 5.527,69 pontos, com 13 cotadas a subir e cinco a cair. Alinhou na tendência positiva verificada na Europa, onde o Stoxx600 valorizou e as principais praças fecharam no verde. Destacaram-se o sector dos bens do consumo, o químico e o da tecnologia.



Em Lisboa, a Jerónimo Martins fechou com ganhos de 1,98% para os 14,65 euros, tornando-se a cotada com o melhor desempenho. A retalhista chegou a atingir os 14,87 euros durante a sessão, um pico de 3,52% no preço das acções. A cotada liderada por Soares dos Santos manteve assim a tendência positiva desde a apresentação de resultados desta quinta-feira, nos quais superou as expectativas dos analistas. A sustentar esteve também o BCP, com uma valorização de 0,82% para os 28,18 cêntimos.





Contudo, foi no sector do papel que se bateram recordes, com a Navigator a atingir um máximo histórico de 4,93 euros durante a sessão, a qual terminou com uma valorização de 1,08% para os 4,88 euros. A papeleira anunciou esta sexta-feira o aumento de 5 a 7% nos preços do papel não revestido no Médio Oriente, África, Ásia, Oceânia e América Latina a partir do dia 1 de Junho, avançou a Bloomberg. O sentimento positivo foi comum entre as pares, com a Semapa a ganhar 1,98% para os 18,56 euros e a Altri a avançar 0,50% para os 6 euros.





No dia em que destacou os dividendos, a EDP travou a bolsa. A energética perdeu 3,46% para 3,068 euros. Contudo, caso não tivessem sido subtraídos os 19 cêntimos reservados aos accionistas, as acções da cotada teriam registado ganhos de 2,5%. António Mexia remunera os investidores no próximo dia 2 de Maio.



As restantes cotadas do setor energético rumaram no sentido inverso, registando ganhos. A Galp avançou 0,69% para os 15,995 euros e a REN valorizou 0,78% para os 2,58 euros. Isto num dia em que o mercado do petróleo não apresenta uma tendência definida, mas encontra-se a desvalorizar 0,01% para os 74,73 dólares.