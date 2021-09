Jerónimo Martins e EDP Renováveis dão gás ao PSI-20. BCP abre no vermelho

A Bolsa de Lisboa arrancou a sessão positiva, a valorizar 0,29% para os 5404,24 pontos. Os títulos ainda mostravam alguma instabilidade nos primeiros minutos, mas o principal índice tinha dez cotadas a negociar no verde, quatro no vermelho e cinco seguiam inalteradas.O BCP, que na sessão de terça-feira esteva a puxar o índice para cima (apesar de não ter conseguido impedi-lo de fechar o dia com perdas), é nesta altura uma das empresas que mais desce: 0,27%. A instituição parece estar a corrigir dos ganhos das sessões anteriores, em que valorizou, no total, mais de 20%. Ontem os investidores mostravam-se animados com as notícias da Polónia, que davam conta que o Millennium Bank tinha fechado acordos com 4000 clientes, e evitado processos judiciais, no caso das transferências de créditos em francos suíços para a moeda local.A Galp Energia é a empresa que mais carrega para baixo, registando uma perda de 0,57% na abertura da sessão. Em sentido inverso, a dar gás ao índice, está a Jerónimo Martins, que sobe 1,17%, para os 17,26 euros por ação, e a EDP Renováveis, a apreciar 0,96% para os 21,18 euros por ação. As duas lideravam a tabela de ganhos nos primeiros minutos da negociação.Lisboa está, esta manhã, alinhada com o resto das praças europeias. O velho continente está pintado a verde, com o índice alemão a subir 0,86%, o francês aprecia 0,96%, o italiano sobe 0,50% e o espanhol valoriza 0,51%. Já o STX600, o índice que agrega as principais empresas da Europa, subia 0,73%.(Notícia atualizada com mais informação)