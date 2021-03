Jerónimo Martins, CTT e EDPR levam PSI-20 a subir pela segunda sessão

A bolsa nacional fechou a valorizar pela segunda sessão seguida, seguindo o desempenho positivo das praças europeias que conseguiram passar ao lado do colapso de um "family investment office" nos Estados Unidos, que agitou a sessão de sexta-feira em Wall Street e continua a penalizar os índices norte-americanos.

O PSI-20 fechou a subir 0,57% para 4.864,35 pontos, com 10 cotadas em alta, seis em queda e duas sem variação.

Nas praças europeias a tendência foi de alta ligeira, apesar de o Credit Suisse e o Nomura terem afundado em bolsa depois de terem anunciado perdas "significativas" devido à exposição ao Archegos Capital. Esta gestora de patrimónios familiar foi obrigada a liquidar posições em várias cotadas na sessão de sexta-feira, depois dos bancos credores terem exigido um reforço de margens devido à desvalorização da carteira.





A reabertura do Canal do Suez ao tráfego marítimo depois do Ever Given ter sido desencalhado, bem como a confiança na recuperação da economia global, anularam os receios com o colapso deste grande investidores nos EUA.

Em Lisboa foi a Jerónimo Martins que mais puxou pelo PSI-20. A dona do Pingo Doce ganhou avanço 2,32% para 13,865 euros, marcado um máximo de 28 de janeiro após duas sessões a subir mais de 2%.

A Novabase conseguiu a maior subida do PSI-20 (2,74% para 3,75 euros) e os CTT fechou o pódio com uma valorização de 2,13% para 3,36 euros. A empresa dos correios regista uma forte subida deste mês de março (34,4%) e renovou máximos desde o início de 2020.

A EDP Renováveis também se destacou com uma valorização de 1,16% para 17,40 euros e a EDP ganhou 0,21% para 4,86 euros.

Ainda na energia a Galp fechou estável nos 10,05 euros, recuperando de uma queda acima de 1% ao longo da sessão. O setor petrolífero foi penalizado pela reabertura do Canal do Suez, que colocou a cotação do petróleo em queda.

A impedir uma maior subida no PSI-20, o BCP cedeu 0,34% para 0,1159 cêntimos e a Altri caiu 0,76% para 5,845 euros.