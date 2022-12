Jerónimo Martins e energéticas atiram PSI ao chão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A bolsa nacional fechou em terreno negativo, pressionada sobretudo pela Jerónimo Martins e cotadas da energia.

No resto da Europa, a tendência foi também de descida, com as principais praças a serem penalizadas sobretudo pelos setores imobiliário e das telecomunicações.

Por cá, o PSI encerrou a recuar 0,74%, para 5.689,36 pontos, com 12 cotadas no vermelho e 3 no verde.

O título que mais pesou na tendência negativa do índice de referência nacional foi a Jerónimo Martins, a perder 2,14% para 20,08 euros – em mínimos de 20 de outubro.

Também as cotadas da energia contribuíram para a quebra da praça lisboeta, com a EDP a depreciar-se em 1,53% para 4,62 euros e a sua subsidiária para as renováveis a recuar 0,79% para 21,43 euros.

Também a Galp fechou em baixa, a ceder 0,59% para 11,72 euros, a acompanhar as perdas do setor petrolífero no Velho Continente, num dia em que os preços do crude caem em torno de 3% em Londres e Nova Iorque.

Ainda na energia, a REN caiu 0,58% para 2,59 euros e a Greenvolt deslizou 0,12% para 8,05 euros.

A travar maiores perdas esteve o BCP, que somou 1,98% para 14,45 cêntimos por ação, num dia em que a banca europeia foi o único setor com sinal positivo.