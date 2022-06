Jerónimo Martins e família EDP pressionam bolsa de Lisboa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A bolsa nacional fechou em queda, pressionada sobretudo pela EDP, EDP Renováveis e Jerónimo Martins. O PSI encerrou a perder perto de 0,42% para 6.231,15 pontos, com nove das 15 cotadas no vermelho e apenas seis no verde.

Entre as maiores perdas no índice de referência nacional estiveram a EDP e EDP Renováveis, a desvalorizarem cerca de 1,3% para 4,61 e 22,54 euros, respetivamente. Também a Corticeira Amorim caiu 1,9% para 10,30 euros por ação, enquanto a Jerónimo Martins perdeu 1,73% para 18,74 euros por ação.

Em sentido contrário, destacou-se o BCP, com uma subida 1,47% para 0,1937 euros por ação, com um desempenho acima do setor na Europa e apesar das ações terem entrado em ex-dividendo.

No resto da Europa, a tendência foi também de descida, com os setores das viagens e do imobiliário a darem os maiores tombos, numa altura em que se agravam os receios da inflação.

Nas matérias-primas, destaque para o petróleo, que segue a negociar em alta nos principais mercados internacionais. Tanto em Londres como em Nova Iorque, o crude de referência soma perto de 1,40%.



(Notícia atualizada às 16:55)