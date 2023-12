Jerónimo Martins e Galp seguram bolsa de Lisboa no verde

As ações da REN começam a negociar sem direito a dividendo a 21 de dezembro

A praça portuguesa abriu no verde, pouco acima da linha de água, à semelhança das bolas europeias que já se encontram a negociar a esta hora e que também registam ganhos ligeiros.O PSI sobe 0,07% para 6.576,57 pontos, com oito cotadas em alta, sete em queda e uma inalterada — a Ibersol. É o nono dia consecutivo de ganhos do PSI.A segurar o índice nacional está a Jerónimo Martins que avança 0,68% para 23,68 euros, seguida pela Galp que valoriza 0,67% para 13, 60 euros e pela EDP Renováveis que sobe 0,18% para 16.625 euros por ação.Do lado das perdas, a EDP cede 0,70% para 4,40 euros, a Nos desliza 0,41% para 3,366 euros e a REN cai também 0,41% para 2,44 euros.Ainda no vermelho, o BCP tem uma queda ligeira de 0,09% para 33,06 cêntimos. O banco liderado por Miguel MayaNas papeleiras, a Altri desvaloriza 0,38% para 4,758 euros, a Navigator desce 0,32% para 3,712 euros, enquanto a Semapa ganha 0,15% para 13,50 euros.