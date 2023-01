Jerónimo Martins e grupo EDP atiram PSI ao chão

A bolsa nacional fechou em terreno ligeiramente negativo, pressionada sobretudo pela Jerónimo Martins e pelas cotadas do grupo EDP.

Já no resto da Europa, a tendência foi de subida, com as principais praças a serem sustentadas sobretudo pelos setores da banca e retalho. A travar maiores ganhos esteve o setor automóvel.

Por cá, o PSI encerrou a recuar 0,17%, para 6.031,64 pontos, com 9 cotadas no verde, 5 no vermelho e 1 inalterada.

Perto do final da sessão, a praça lisboeta recuperou algum fôlego, mas não o suficiente para fechar em terreno positivo. O PSI terminou assim em baixa, depois de nove sessões consecutivas a valorizar – naquela que foi a mais longa série de ganhos desde outubro de 2013.





A cotada que mais infuenciou o movimento de descida do índice de referência nacional foi a Jerónimo Martins, que caiu 3,5% para 20,38 euros. A dona do Pingo Doce reportou ontem, já depois do fecho da bolsa, que as suas vendas cresceram 21,5%, para 25,4 mil milhões de euros, em 2022 – e hoje houve analistas de algumas casas de investimento que viram os números com bons olhos, mas o título acabou mesmo por ceder.

Ainda no retalho, a Sonae teve um comportamento diferente, fechando a somar 1,66% para 98 cêntimos por ação.

Na energia, a tendência também foi mista. A EDP Renováveis cedeu 0,51% para 21,66 euros, e a sua casa-mãe escorregou 1,91% para 4,830 euros. Isto no dia em que o Deutsche Bank cortou a recomendação da EDP de "comprar" para "manter" – mas com um preço-alvo de 5,10 euros, o que lhe confere um potencial de subida de 5,59% face ao fecho de hoje.

Já a Galp Energia fechou a ganhar 0,35% para 12,86 euros. Por seu lado, a REN avançou 0,59% para 2,555 euros, ao passo que Greenvolt registou um decréscimo de 0,13% para 7,84 euros.

A travar maiores perdas esteve o BCP, que valorizou 1,99% para 18,95 cêntimos, mantendo-se assim em máximos de sete meses.

Por sua vez, no papel, a Navigator avançou 0,40% para 3,484 euros, a Altri pulou 1,19% para 5,085 euros e e Semapa subiu 0,16% para se fixar nos 12,52 euros.



(notícia atualizada às 16:58)