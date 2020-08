Jerónimo Martins e grupo EDP deixam PSI-20 subir ao verde

A bolsa nacional abriu em alta, com o principal índice, o PSI-20, a subir 0,18% para os 4.253,73 pontos, depois de duas sessões no vermelho. A contribuir para este registo estão oito cotadas no verde, contra seis no vermelho e quatro seguem inalteradas.

Na Europa, os investidores seguem igualmente otimistas, numa altura em que as perspetivas quanto ao desenvolvimento de vacinas para a covid-19 sustentam os ânimos, a par do apoio que continua a ser demonstrado pelos bancos centrais.





Por cá, Jerónimo Martins e o grupo EDP são os pesos pesados que impulsionam a negociação. No caso da retalhista, a subida é de 0,47% para os 13,87 euros, um registo semelhante aos 0,49% para os 4,28 euros que são exibidos pela EDP. Já a subsidiária de energias limpas soma 0,70% para os 14,46 euros.



A travar maiores ganhos está o BCP, que se evidencia em terreno negativo com a maior queda. O banco perde 0,69% para os 10,02 cêntimos.





Fora do PSI-20, a Teixeira Duarte, que apresentou os resultados do semestre na última sexta-feira, desliza 2,26% para os 10,8 cêntimos. A cotada registou no primeiro semestre deste ano um resultado líquido negativo de 5,4 milhões de euros, o que compara com lucros de cerca de 12,3 milhões de euros no mesmo período de 2019.





(Notícia atualizada às 08:24)